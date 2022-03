Gal Gadot: i segreti della sua forma fisica

Una alimentazione sana a base di alimenti sani e tanto allenamento intensivo sono i segreti della forma fisica di Gal Gadot, che segue una dieta adatta

I personaggi dello spettacolo, per presenziare a eventi, cerimonie, devono preservare il loro fisico e mantenersi in splendida forma. L’attrice Gal Gadot lo sa molto bene, dal momento che si sottopone a diverse ore di allenamento intensivo per interpretare i vari ruoli al cinema. Scopriamo tutti i suoi segreti di bellezza e l’alimentazione che segue per il suo fisico statuario.

Gal Gadot

È una attrice e modella di origine israeliana che pensava di diventare avvocato e quindi lavorare nel mondo della magistratura. Per Gal Gadot, la vita aveva in serbo molto altro. Verso i 18 anni si iscrive a un concorso di bellezza grazie al quale vince la fascia di Miss Israele 2004. Da quel concorso di bellezza, la sua vita prende una piega completamente diversa.

Una attrice e modella che si fa notare da un casting director che la convoca per un provino a Londra per il ruolo della Bond Girl in Quantum of Solace, ma non riesce a ottenerlo. Da quel momento, però, cominciano ad aprirsi per lei le porte del mondo del cinema, infatti recita nel ruolo di Gisele nella saga di Fast Furious 4, 5 e 6.

Pian piano, inizia ad avere successo ottenendo anche ruolo in minori in pellicole quali Notte folle a Manhattan e Innocenti bugie. Nel 2017, grazie alla fama che è riuscita a ottenere, Gal Gadot ottiene il ruolo di Wonder Woman, prima nel film del 2016 dal titolo Batman v Superman, Dawn of justice e poi anche nella pellicola dedicata all’eroina.

Nei vari film in cui ha recitato, grazie alla sua dimestichezza con le arti marziali, non ha quasi mai avuto bisogno di una controfigura. Coltiva tantissime passioni tra cui quella del motociclismo. Riguardo la vita privata dell’attrice, si sa che è sposata dal 2018 e mamma di tre figlie.

Gal Gadot: dieta

Non è solo nota come attrice molto popolare e apprezzata, ma anche per il suo fisico statuario che allena costantemente e grazie a una alimentazione equilibrata che segue per essere così in forma. Fin da piccolissima, Gal Gadot ha sempre praticato qualsiasi tipo di sport, dal tennis alla pallavolo al basket che hanno contribuito a formare la sua perfetta forma fisica.

Per prepararsi al ruolo di Wonder Woman, ha dovuto seguire un allenamento molto duro e intensiva con esercizi che coinvolgono le gambe, le braccia e il core, oltre ad altre attività per tonificare il suo corpo. L’allenamento comprende sia esercizi cardio, ma anche per gli addominali, oltre ad attività per i muscoli e migliorare la flessibilità.

Per mantenersi in forma quando è lontana dal set, non rinuncia ad allenarsi e infatti pratica una serie di attività quale pilates, yoga. Ha una palestra in casa che le permette di allenarsi in ogni momento svolgendo una serie di esercizi di interval training 3-4 giorni a settimana non appena riesce ad avere un po’ di tempo, tra i suoi mille impegni.

Oltre all’allenamento e all’attività fisica, cura molto anche l’alimentazione, anche se Gal Gadot non ha mai seguito diete dimagranti. Segue una dieta a base di cibi sani che sono un po’ il suo carburante per darle energia pe affrontare i tanti impegni della giornata. Consuma moltissima frutta, soprattutto succhi e non rinuncia a nulla, neanche alla pizza e agli hamburger, anche se sta attenta alle porzioni.

Gal Gadot integratore

Per riuscire a ottenere lo stesso fisico di Gal Gadot, al suo regime dimagrante ricco di cibi sani, è possibile aggiungere un integratore altrettanto efficace e sano dagli ottimi risultati per il fisico. Si tratta di Piperina & Curcuma Plus, made in Italy, che ha ottenuto anche una notifica dal Ministero della Salute per le sue proprietà, oltre a essere consigliato da esperti e consumatori.

Un integratore a base naturale dai risultati certi e attestati che stimola il metabolismo aiutando a bruciare maggiori calorie e favorire una buona digestione. Ha inoltre un potere saziante, per cui permette di non esagerare troppo nei pasti principali della giornata. Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Piperina & Curcuma Plus è adatto a tutti coloro che vogliono dimagrire seguendo un regime sano, sebbene non sia raccomandato alle donne in gravidanza e a coloro che hanno problemi a livello gastrointestinale. Non ha controindicazioni o effetti collaterali particolari, per cui non vi sono rischi di danneggiare la salute.

Si basa su componenti di tipo naturale, quale la piperina presente nella capsaicina che favorisce un miglioramento del processo metabolico aiutando a perdere i chili in eccesso; la curcuma una spezia dal colore giallo molto usata in ambito culinario che ha proprietà disintossicanti e detox in quanto elimina le scorie e le tossine e il silicio colloidale, ingrediente poco noto, ma che protegge la pelle, i tendini e le ossa, dando maggiore efficacia agli elementi essenziali che lo compongono.

Una formula di tipo originale ed esclusiva non ordinabile nei negozi o e-commerce Per ordinarlo è sufficiente collegarsi qui al sito ufficiale di Piperina & Curcuma Plus . Ha un prezzo promozionale di 49€ per 4 confezioni invece di 196 con pagamento tramite Paypal, la carta di credito o i contanti al corriere quando si riceve la confezione a casa.