Gallipoli, ristorante dato alle fiamme nella notte: è incendio doloso

Le telecamere di sicurezza hanno ripreso un uomo incappucciato mentre appiccava un incendio in un ristorante di Gallipoli

Che si sia trattato di un incendio doloso ormai non ci sono più dubbi. Le telecamere di sicurrezza hanno ripreso un uomo incappucciato che, nella notte tra il 18 e 19 Aprile, ha dato appiccato le fiamme in un noto ristorante di Gallipoli.

Fiamme in un ristorante di Gallipoli: è incendio doloso

Erano le ore più tarde della notte tra martedì 18 e mercoledì 19 Aprile, quando un uomo incappucciato si dirige verso il noto locale “Lo scoglio delle sirene“, situato sulla Riviera Nazario Sauro a Gallipoli, per appiccare un incendio. Il personale aveva terminato la serata precedente servendo come al solito tutti i clienti del locale, non sapendo cosa sarebbe accaduto nella notte. I danni alla struttura sono stati ingenti sia all’esterno sia all’interno: il gazebo è stato completamente distrutto dalle fiamme.

L’intervento dei vigili del fuoco e le indagini in corso

Sul posto sono giunti, dopo una segnalazione, i vigili del fuoco che si sono impegnati per spegnere le fiamme e ridurre al minimo i danni dell’incendio. Presso il ristorante sono arrivati anche gli agenti del commissariato di Gallipoli e della scientifica che hanno iniziato a effettuare tutti i rilievi utili per le indagini. L’analisi del video registrato dalle telecamere di sicurezza ha mostrato solo l’uomo incappucciato, di cui non si vede mai il volto, armeggiare con qualcosa pochi istanti prima che le fiamme inizino a propagarsi.