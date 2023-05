Gara tra moto e Porsche finita male: il video sta facendo il giro del web

È finita male. Ma poteva finire peggio. Una gara clandestina tra una Porsche e una motocicletta è stata filmata dal passeggero di un terzo veicolo che viaggiava appena dietro. Durante la corsa il centauro ha perso il controllo del mezzo, che si è impennato e ha fatto cadere a terra l’uomo. Il video dell’incidente sta facendo il giro del web.

La caduta

Non pochi brividi fa venire a chi la guarda la scena della caduta del motociclista. Un brivido causato per metà dalla paura e per metà dalla spettacolarità – fortunatamente non sfociata in tragedia – dello schianto stesso. Ecco cosa si vede nel video divenuto virale in pochi minuti: su una carreggiata a due corsie, presumibilmente di una strada a scorrimento veloce, il motociclista che viaggiava sulla corsia di destra chiamava a raggiungerlo alla sua stessa altezza l’automobilista alla guida della Porsche. Una volta pari è partita la gara, o almeno il principio di quella che sarebbe dovuta essere. Dopo una frazione di secondo, il centauro ha perso il controllo del mezzo, finendo per ribaltarsi e per rotolare su se stesso diverse volte.

Il post caduta

A sbalordire ancora di più chi guarda il video sono la velocità e la naturalezza – quasi come si trattasse di un esercizio di quelli che si fanno nei circuiti di allenamento in palestra – con cui il centauro alla fine dell’ennesima capriola su se stesso si è rimesso in piedi in men che non si dica. Camminando si è spostato sul prato adiacente alla carreggiata, forse ancora ignaro di ciò che gli era appena successo e, soprattutto, di ciò che gli sarebbe potuto succedere.