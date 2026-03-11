“L’ha combinata grossa”. Garda, l’assessore Roberta Cecere si dimette

La diffusione di notizie false può scatenare allarmi ingiustificati e ripercussioni politiche a livello locale. A Garda, un audio virale su un presunto rapimento a Bardolino ha provocato panico tra i cittadini e portato alle dimissioni dell’assessora Roberta Cecere, sollevando interrogativi e polemiche sulla responsabilità istituzionale nella circolazione delle informazioni sensibili.

“Hanno tentato di rapire un bambino”, ma è una fake news: il commento del sindaco

Le indagini condotte dalle forze dell’ordine hanno chiarito che il presunto rapimento sarebbe stato frutto di un malinteso. Giovedì sera, un gruppo di operai impegnati in un cantiere si era fermato nei pressi della scuola alberghiera di Bardolino per far scendere uno dei lavoratori, proprio mentre un ragazzino di 11 anni si trovava nelle vicinanze. L’apertura improvvisa dello sportello e la discesa dell’uomo hanno generato paura nel minore, da cui è scaturita la diffusione dell’audio. Le telecamere di sorveglianza e le verifiche della polizia locale hanno confermato che non vi era alcun tentativo di rapimento, restituendo chiarezza alla vicenda.

Il sindaco di Bardolino, Daniele Bertasi, ha commentato l’episodio sottolineando l’efficienza dei controlli: “Quanto accaduto ha confermato la straordinaria reattività ed efficienza della nostra macchina della sicurezza. Grazie al costante monitoraggio del nostro sistema di videosorveglianza e al pronto intervento della nostra polizia locale e dei carabinieri, abbiamo verificato a stretto giro l’infondatezza delle segnalazioni, garantendo risposte certe ai cittadini preoccupati“.

Il sindaco di Garda, Davide Bendinelli, ha invitato a tutelare la privacy e la dignità della persona coinvolta, evitando ulteriori esposizioni mediatiche. L’episodio, pur nato da un semplice fraintendimento, evidenzia l’importanza della responsabilità istituzionale e della prudenza nella condivisione di informazioni, soprattutto quando queste riguardano minori e sicurezza pubblica.

“L’ha combinata grossa”. Garda, l’assessore Roberta Cecere si dimette

Come riportato da L’Arena, le dimissioni di Roberta Cecere, ex assessora al Sociale e all’Istruzione del Comune di Garda, hanno scosso l’amministrazione locale dopo la diffusione di un audio contenente una notizia falsa su un presunto rapimento di un bambino a Bardolino, cittadina sul lago di Garda. L’audio, diffuso tramite WhatsApp, narrava di un tentativo di rapimento di un ragazzino di 11 anni, collegandolo a fenomeni di traffico di organi e pedofilia, creando rapidamente allarme tra i residenti e accendendo un acceso dibattito politico.

La stessa Cecere ha protocollato lunedì mattina la propria lettera di dimissioni, riconoscendo di aver contribuito alla diffusione della notizia non verificata e scusandosi con cittadini e amministrazione. Come riportato dal Corriere, si legge: “Non mi voglio giustificare, ma il mio gesto non è stato dettato da dolo o volontà di diffondere notizie false. È stato un errore per colpa, nato dalla paura che ho provato come madre di due figli. Mi sono lasciata guidare da un timore che si è poi rivelato infondato, senza valutare adeguatamente le conseguenze della diffusione di quel messaggio“.

Il caso ha avuto immediate ripercussioni politiche. Le consigliere del gruppo di minoranza Garda Futura, Lorenza Ragnolini, Erika Simoni e Anna Codognola, avevano presentato un’interrogazione chiedendo un passo indietro dell’assessora, sottolineando come l’episodio fosse senza precedenti a livello nazionale.