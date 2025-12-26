Si continua a indagare sul delitto di Garlasco, ogni giorno sembra emergere qualcosa di nuovo ma, fino a ora, non si è arrivati ancora a stabilire quale sia la verità Chi ha uccido davvero Chiara Poggi? Alberto Stasi o qualcun altro?

Delitto di Garlasco, Chiara Poggi e i messaggi ad Alberto Stasi sulla cugina Paola Cappa

Si continua a indagare e a parlare del delitto di Garlasco. Tra scontri in Tv, nuove ipotesi e accuse varie, il settimanale Giallo svela nuove indiscrezioni, riguardanti la vittima, Chiara Poggi, e il suo rapporto con la cugina Paola Cappa. Chiara, come anticipato dal settimanale, avrebbe confidato tutta la sua frustrazione nei confronti della cugina proprio ad Alberto Stasi: “in una chat con Alberto, un mese prima del delitto, Chiara dice che la sua cugina Paola è un’idiota perché non frequenta più il centro per la cura dell’anoressia e ha smesso di mangiare ancora. Chiara era preoccupata ma non aveva peli sulla lingua: il suo atteggiamento può aver infastidito qualcuno? Tutta la storia su Giallo in edicola.”

Delitto di Garlasco, colpo di scena: cosa rivela l’ultimo sms di Chiara Poggi alla cugina Paola

Ma non è finita qui, ad attirare l’attenzione l’ultimo sms che Chiara Poggi avrebbe inviato alla cugina Paola Cappa. Secondo quanto ricostruito dal settimanale Giallo, Paola avrebbe chiesto alla 26enne di comprarle senza ricetta il Contramal, un potente oppioide, ricevendo come risposta un no netto di Chiara: “le dice che non glielo comprerà nemmeno sabato. Sabato Paola tenta il suicidio. Lunedì Chiara muore. Avevano litigato per questo? Di certo c’erano tensioni, perché le tre cugine da venerdì non si telefonavano più.”