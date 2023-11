Non è più solo un semplice caso di gatto scomparso quello che ha fatto i giro dei social da quando Nino Frassica ha comunicato via social che il suo Hiro si è perso. La vicenda che coinvolge l’attore protagonista di Don Matteo, infatti, ha portato all’apertura di un’inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Spoleto.

Perché i vicini di Nino Frassica a Spoleto sono legati alla scomparsa del gatto Hiro

Il caso della scomparsa del gatto Hiro, amatissimo quattrozampe di Nino Frassica e della moglie Barbara Exignotis, ha fatto il giro del web sin dal primo appello fatto dall’attore via social. Nella ricerca di quello che su Twitter è stato chiamato “Frassi-cat” sono state coinvolte decine di persone che si sono messe alla ricerca del gatto smarrito addirittura con droni e cani molecolari. Hiro, però, non è mai stato trovato, ma non per questo sono mancate accuse più o meno velate da parte della famiglia Frassica. Coinvolti nella vicenda, secondo Exignotis e sua figlia, ci sarebbero infatti i vicini di casa di Spoleto che avrebbero fatto uscire da casa (in cui si era introdotto per sbaglio) Hiro, provocandone in questo modo la sparizione. Queste accuse hanno portato la famiglia spoletina a diffidare e querelare Exignotis e figlia, motivo per cui ora è stata aperta formalmente un’inchiesta.

Stalking e diffamazione: ecco il perché della querela alla moglie di Nino Frassica

Ci sarebbe però un’altra famiglia spoletina coinvolta nella sparizione del gatto Hiro, secondo quanto trapelato dai social dei Frassica. L’avvocato Fabrizio Gentili sarebbe infatti in procinto di depositare un esposto contro l’attore di Don Matteo e la sua famiglia per conto di una coppia residente in Piazza Campello che sarebbe stata accusata di avere sequestrato il gatto scomparso. Questo sarebbe un nuovo tassello che si aggiungerebbe alla guerra legale attualmente in atto presso la Procura di Spoleto, dove sarebbero già state depositate le accuse di stalking e diffamazione nei confronti di Barbara Exignotis, da parte della famiglia di vicini di casa di Nino Frassica a Spoleto, la stessa che era stata accusata di aver favorito la fuga di Hiro. Non resta che aspettare di capire quale sarà il prossimo tassello di questa storia che, da semplice scomparsa di animale, si sta complicando giorno dopo giorno.

