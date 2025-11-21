Gemelle Kessler, ecco come verrà utilizzato il loro patrimonio

Alice ed Ellen hanno lasciato un patrimonio da 15 milioni di euro: "Abbiamo guadagnato bene."

Le gemelle Kessler, Alice ed Ellen, sono morte insieme a 89 anni tramite il suicidio assistito nella loro casa di Grunwald. Le gemelle hanno lasciato un patrimonio di 15 milioni di euro. Ecco come verrà utilizzato.

Unite nella vita, unite nella morte. Alice ed Ellen hanno lasciato un patrimonio di 15 milioni di euro, ecco cosa disse alla Bild Ellen: “abbiamo guadagnato molto bene. Non abbiamo mai buttato via i soldi e li abbiamo investiti saggiamente.” Non avendo né figli né eredi diretti, le gemelle hanno deciso di destinare la loro eredità a enti di beneficenza. Vediamo quali.

E’ di 15 milioni di euro il patrimonio delle gemelle Kessler che, nel loro testamento, aggiornato nel 2024, hanno deciso di devolvere tutti i loro beni a enti di beneficenza: Medici senza frontiere, l’Unicef, la Fondazione tedesca per la protezione dei pazienti, il fondo di assistenza sociale Paul Klinger, che sostiene gli artisti che sono in difficoltà e la CBM, che si dedica, in tutto il mondo, alle persone con disabilità.