Gemma e Ida in vacanza insieme: la frecciatina di Tina Cipollari

Tina Cipollari ha scagliato una frecciatina contro Ida Platano e Tina Cipollari, che si sono mostrate insieme via social.

Di ritorno dalla Germania (dove si è recata a far visita ad alcuni parenti) Ida Platano si è concessa un po’ di tempo in compagnia dell’amica Gemma Galgani, ma un video delle due condiviso sui social ha suscitato la reazione di Tina Cipollari.

Ida e Gemma insieme: la reazione di Tina Cipollari

Tina Cipollari non ha perso l’occasione per scagliare una frecciatina contro la sua acerrima nemica, Gemma Galgani, e contro Ida Platano, che insieme alla dama torinese è stata senza dubbio la protagonista più in vista dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Le due si sono mostrate sorridenti e abbracciate insieme in un video condiviso via social, e Tina ha commentato scrivendo sarcastica: “Fate bene a farvi compagnia a vicenda, visti i risultati”.

Le due replicheranno alle sue parole?

Ida e Gemma: l’ultima edizione di Uomini e Donne

L’ultima stagione di Uomini e Donne non è stata particolarmente per le due dame, che hanno lasciato il programma da single. In particolare Ida Platano ha visto naufragare per la seconda volta – e definitivamente – le sue speranze d’amore con Riccardo Guarnieri che, dopo la fine del programma, sarebbe stato avvistato con una donna misteriosa.

Anche lei riuscirà a trovare l’amore in futuro? In tanti tra i suoi fan sperano proprio di sì.