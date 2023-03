Gemma Galgani: le critiche infuocate da parte di un'ex gieffina

Cristina Plevani, ex protagonista del Grande Fratello, ha criticato aspramente Gemma Galgani attraverso i social.

Gemma Galgani: le critiche sui social

A quanto pare Gemma Galgani non ha ottenuto i consensi di Cristina Plevani che, in queste ore, ha criticato la dama di Uomini e Donne attraverso i social. “È arrivato il momento dove Gemma massacra l’uomo rovinandogli la reputazione? Strano. Se un uomo ti sembra viscido e volgare, non lo frequenti e soprattutto non vai da lui a dormire. Chiudo fin dall’inizio”, ha scritto la Plevani in riferimento alla frequentazione tra Gemma e il cavaliere Silvio, già giunta ai titoli di coda.

Le critiche della Plevani sono simili a quelle rivolte a Gemma da molti fan del programma e anche dall’opinionista Tina Cipollari che, nei giorni scorsi, aveva dato della falsa alla dama torinese a causa delle sue lamentele contro il cavaliere. La storia tra Gemma e Silvio è finita in un batter di ciglia a causa dei modi fin troppo insistenti da parte del cavaliere e a causa della richiesta di Gemma di un atteggiamento maggiormente romantico da parte sua. La questione avrà ulteriori sviluppi? In tanti si chiedono se Gemma replicherà alle numerose critiche nei suoi confronti.