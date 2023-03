Tina Cipollari nella bufera dopo la lite con Gemma Galgani: "Che orrore"

Tina Cipollari è finita al centro della bufera sui social per via delle sue parole contro Gemma Galgani a Uomini e Donne.

Tina Cipollari è stata bersagliata dalle critiche degli haters per via del comportamento da lei avuto a Uomini e Donne nei confronti dell’acerrima rivale Gemma Galgani.

Tina Cipollari contro Gemma Galgani

A Uomini e Donne Tina Cipollari si è scagliata contro Gemma Galgani dandole della “falsa” dopo che lei si è lamentata pubblicamente per le insistenti avance ricevute da parte del cavaliere Silvio. A seguire Tina è stata invitata da Maria De Filippi a fare silenzio in merito alla questione e, con dei cartelloni in mano, l’opinionista ha messo al corrente il pubblico da casa di esser stata “zittita” dalla conduttrice del programma. In tanti sui social hanno apertamente criticato il comportamento della Cipollari e in particolare le sue parole contro Gemma, su cui ha detto:

“Questa storia è partita male perché a te non è mai piaciuto. Devi dire la verità, hai stancato! In questi anni non ti sei mai lamentata. La cosa non è reciproca. Se era un 40enne vedi! Qualunque cosa l’avresti accettata. Sei falsa. Gemma ti hanno fatto proposte più indecenti, anzi sei stata tu a farle. Si scandalizza di questo e quest’altro, ma a chi la vuoi dare a bere? Lei ha bisogno di carne fresca per andare oltre”. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e soprattutto se Gemma deciderà di dare una nuova possibilità a Silvio.