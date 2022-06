Gemma Galgani verso l’addio a Uomini e Donne: l’indiscrezione sul GF Vip

Gemma Galgani è in procinto di dire addio a Uomini e Donne? Secondo indiscrezioni la dama torinese potrebbe approdare al GF Vip.

Gemma Galgani: l’addio e il GF Vip

Da mesi circolano indiscrezioni riguardanti un possibile e presunto addio di Gemma Galgani a Uomini e Donne.

La storica dama del dating show da tempo è alla ricerca dell’amore all’interno del programma tv, ma negli ultimi tempi – complice la sua sfortuna in amore – l’interessamento del pubblico nei suoi confronti sarebbe leggermente affievolito.

Sempre secondo indiscrezioni Gemma Galgani potrebbe aver ricevuto una proposta più allettante per quanto riguarda la sua carriera in tv: si dà il caso infatti che sarebbe stata contattata dalla produzione del GF Vip, e in tanti sono curiosi di sapere se la vedranno all’interno della settima edizione del reality show.

Sulla questione non sono emerse conferme, ma in passato diversi ex volti di Uomini e Donne sono stati di passaggio all’interno del reality show condotto da Signorini.

Gemma e l’amore

Le ultime edizioni di Uomini e Donne sono state particolarmente sfortunate per Gemma Galgani: sul fronte amoroso la dama torinese continua a essere single e di recente lei stessa ha confessato quanto le sia mancato nella vita anche l’amore di un figlio.

“Ho riavuto il desiderio di avere un figlio a 40 anni. Ero nelle condizioni di averlo, ma ci rinunciai. Per un condizionamento culturale. Appartengo a una generazione per la quale avere un figlio a quell’età significa essere strani. Così lasciai perdere”, ha confessato.