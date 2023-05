Genova, incidente fra auto e scooter: ferite madre e figlia piccola

Momenti di paura si sono registrati lo scorso 2 maggio a Genova, dove si è verificato un violento incidente fra un’auto ed uno scooter: ferite madre e figlia piccola. Da quanto si apprende scontro fra i due mezzi è avvenuto nella zona alta di Castelletto in Corso Firenze. I media spiegano che l’incidente stradale tra una moto e un’auto è avvenuto nella prima mattina del 2 maggio, in corso Firenze all’altezza del civico 45.

Genova, incidente fra auto e scooter

E ci sono stati feriti purtroppo: in quel terribile schianto, di cui è ancora da chiarire la dinamica, sono rimaste coinvolte una donna che si trovava a bordo dello scooter e sua figlia di 8 anni. In un primo momento si era addirittura temuto il peggio e per la vittima più piccola del sinistro c’è stata tanta paura, poi tutto per fortuna è rientrato. Genova Today parla di “solo qualche livido sulle gambe”.

Madre ricoverata in condizioni più gravi

Le condizioni della madre invece sono apparse più serie: da quanto si legge la donna avrebbe riportato un trauma alla schiena. Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso della Nuova volontari del soccorso San Fruttuoso. L’ambulanza è uscita in modalità triage codice rosso ha poi trasportato in codice giallo la bambina al Gaslini. Stesso codice e condizioni più severe per la madre ricoverata al Galliera. Sul posto è arrivata anche l’automedica Golf3 con una pattuglia della polizia locale.