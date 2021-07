Genova, morti lo scrittore Christian La Fauci e la madre: trovati in casa

Sono stati trovati senza vita, nella propria abitazione, lo scrittore 46enne Christian La Fauci e la madre non autosufficiente. Si indaga sulla vicenda

I corpi esanimi dello scrittore 46enne Christian La Fauci e della madre di 85 anni sono stati ritrovati nella giornata di mercoledì 21 luglio 2021, all’interno dell’abitazione degli stessi, sita all’interno del quartiere Marassi, a Genova.

La morte di Christian La Fauci e della madre

Sono stati rinvenuti nella giornata del 21 luglio 2021 i corpi senza vita di Chrisitan La Fauci e della sua anziana madre non autosufficiente, Anna Maria Giorcelli. La Fauci era uno scrittore esperto di calcio sportivo, secondo quanto emerso fino ad ora, il 46enne sarebbe morto qualche giorno fa, mentre la madre, con la quale conviveva, sarebbe morta di stenti, poichè non era autosufficiente.

La Polizia, intervenuta sul posto, ha constatato la presenza dei cadaveri di La Fauci e della madre all’interno delle rispettive camere, in evidente stato di decomposizione.

Probabilmente La Fauci è morto a causa di un malore, mentre la madre non essendo autosufficiente non sarebbe nemmeno riuscita a chiedere aiuto e dunque sarebbe morta per la mancanza delle cure che le erano necessarie.

Morti Christian La Fauci e la madre: avviate le indagini

In seguito al tragico ritrovamento dei due cadaveri di Christian La Fauci e della madre, rinvenuti all’interno del loro appartamento, situato nel quartiere Marassi, tempestivo è stato l’intervento degli agenti della Polizia di Stato sul posto.

Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista investigativa e stanno cercando di chiarire le eventuali possibili dinamiche che hanno causato la morte delle due persone trovate prive di vita. Stefano Puppo, il Pubblico Ministero di turno, ha aperto un’indagine per omicidio colposo.

Morti Christian La Fauci e la madre: il ritrovamento grazie ad un imprenditore

Il ritrovamento dei cadaveri di Christian La Fauci e della madre è stato reso possibile grazie ad un imprenditore, che aveva commissionato allo scrittore la redazione di un libro.

L’uomo in questione, preoccupato per non aver sentito La Fauci per molti giorni, ha pensato bene di recarsi all’interno dell’abitazione, essendo in possesso di un doppione delle chiavi di casa, proprio qui però avrebbe fatto la macabra scoperta della duplice morte.

Non resta dunque che attendere gli ulteriori sviluppi delle indagini, che potranno far luce sulle cause della morte di Christian La Fauci e di Anna Maria Giorcelli, la sua mamma 85enne.