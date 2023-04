Genzano, Martina scompare da una struttura medica: ha solo 18 anni

A Genzano, nella città metropolitana di Roma, una ragazza di appena 18 anni sembra essersi volatilizzata nel nulla. Adesso la famiglia, che teme che possa essere in difficoltà, ha deciso di chiedere aiuto alla popolare trasmissione Chi l’ha visto e di lanciare un appello.

Genzano, l’identità della ragazza scomparsa

La ragazza scomparsa si chiama Martina, ha 18 anni ed era ricoverata in una struttura medica a Genzano. É alta un metro e sessanta, ha occhi e capelli castani. Al momento della sparizione, indossava leggings neri, felpa grigia e scarpette da ginnastica nere. Non ha con sé i documenti e il telefono cellulare è invece spento. Secondo i familiari, si trova in una condizione psicologica difficile e sarebbe dunque facilmente manipolabile. L’appello sta facendo il giro d’Italia, anche grazie alla trasmissione di Rai 3, e le ricerche per Martina stanno andando avanti senza sosta.

Scomparsa a Genzano, l’appello della famiglia

La madre ha dichiarato: “Mia figlia sta attraversando un momento di forte fragilità psicologica ed emotiva, dunque ha bisogno di aiuto. Stava anche assumendo una terapia farmacologica, prescritta dai medici, e da domenica non lo fa più” e poi ha aggiunto: “Potrebbe essere a Roma, lì frequentava delle zone: San Basilio, Tufello, Colli Aniene, Bufalotta, ma anche Prati”. L’appello finale stringe il cuore: “Torna a casa, siamo tutti preoccupati e qualsiasi problema lo possiamo affrontare assieme“.