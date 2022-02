Georgina Rodriguez nella bufera: “Mi manca fare la spesa”

Georgina Rodriguez è stata travolta da una valanga di critiche per alcune dichiarazioni sulla sua vita con Ronaldo.

Georgina Rodriguez è finita nell’occhio del ciclone per aver affermato che la sua vita con Cristiano Ronaldo – uno dei calciatori più ricchi del mondo – avrebbe dei pro e dei contro.

Georgina Rodriguez: la bufera

Georgina Rodriguez è stata travolta da una vera e propria bufera per alcune delle sue recenti dichiarazioni sulla vita accanto a Cristiano Ronaldo che, secondo la famosissima modella, avrebbe dei pro e dei contro.

Nonostante i due abitino in uno degli attici più esclusivi di Lisbona e vadano in vacanza con il loro jet privato, Georgina ha infatti affermato che le mancherebbe svolgere azioni “da persone comuni” – come fare la spesa – insieme al suo celebre marito.

“Quello che mi manca di più fare con Cris è andare in un negozio o al supermercato, come fanno altre coppie. A volte penso che abbiamo molte cose buone, ma è difficile non poter andare al bar all’angolo, dover sempre andare in ristoranti dove tutto è organizzato in modo che la gente non ti dia fastidio, non poter accompagnare a scuola i propri figli… Si perdono le cose di tutti i giorni che si avevano prima, lui non le ha da molto tempo e ora nessuno le ha”, ha dichiarato la modella sollevando una marea di critiche via social.

Georgina Rodriguez: i figli

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo hanno quattro figli, ma presto diventeranno 6: la modella è infatti incinta di due gemelli. Insieme a Ronaldo Georgina ha avuto la figlia Alana Martina, ma si è assiduamente presa cura degli altri figli avuti in precedenza dal calciatore (ossia Cristiano Jr e i gemelli Eva e Mateo).