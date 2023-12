La richiesta è stata inviata dalla Procura tedesca: sette membri di Hamas sono stati arrestati tra Berlino, Amsterdam e Copenaghen. I terroristi stavano progettando attacchi contro istituzioni ebraiche in tutta Europa.

Arrestati membri di Hamas: l’operazione in Europa

Si tratta di sette persone che, secondo i sospetti delle autorità, fanno parte della cellula terroristica di Hamas: avevano intenzione di effettuare attacchi in Germania, ma sono stati arrestati. Tre di loro sono stati fermati proprio a Berlino, altrettanti in Danimarca, e l’ultimo in Olanda, ma sempre su richiesta dei procuratori tedeschi. Anche il Mossad ha confermato l’ipotesi che i sette abbiano legami con Hamas.

Arrestati membri di Hamas: progettavano attacchi

La Procura tedesca ha denunciato: “I sette hanno stretti contatti con i dirigenti dell’ala militare di Hamas” – certezza che deriva da alcune indagini che sono state portate avanti nelle scorse settimane. Uno degli arrestati aveva localizzato un deposito di armi di Hamas stabilito in Europa, per farlo avrebbe ricevuto precise indicazioni dai terroristi stabiliti in Libano. Gli attacchi che i terroristi stavano progettando non sono legati a quanto accaduto in Israele lo scorso 7 ottobre, ma i bersagli da colpire rimanevano obiettivi ebraici.