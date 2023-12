Alex Batty, rapito in Spagna quando aveva 11 anni: ritrovato in Francia

Alex Batty è stato ritrovato in Francia: era stato rapito all’età di 11 anni, durante una vacanza a Marbella, in Spagna, con la madre e il nonno. Il ragazzo, oggi 17enne, era costrtto a vivere in una setta ma è riuscito a scappare e a chiedere aiuto alla polizia di Tolosa.

La scomparsa

Alex, il giorno che fu rapito, si trovava in vacanza in Spagna con la madre e il nonno. Ad entrambi era steto proibito di stare con il bambino in quel periodo, a causa di difficoltà domestiche, ma avevano deciso di partire promettendo che sarebbero tornati dopo un paio di settimane. La tutrice legale e nonna di Alex, Susan Caruana, visto che non erano più tornati, aveva pensato che i due fossero fuggiti con Alex per unirsi ad una setta, conducendo uno stile di vita alternativo.

“Il mistero di Alex è ora risolto”

Ad annunciare il ritrovamento di Alex Batty è stato il quotidiano locale La Depeche: “Il mistero di Alex è ora risolto“. Anche se non è stato mostrato nessun documento ufficiale alla polizia francese, il ragazzo ha fornito la sua identità e il suo volto e la sua storia corrispondono in tutto a quanto successo al bambino britannico rapito nel 2017. Il pubblico ministero di Tolosa, questo giovedì, ha confermato che si tratta di Alex Batty, il ragazzo rapito all’età di 11 anni.

