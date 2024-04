Un uomo di 31 anni senza fissa dimora è stato accoltellato a morte nel porto della città di Dortmund. Secondo la polizia il colpevole sarebbe un giovane di 13 anni.

Germania, 13enne accoltella un senzatetto

Il video girato con un cellulare mostra il ragazzo colpire il 31enne con un coltello, nella serata di giovedì 4 aprile. “Le pugnalate fatali sono state inferte da uno dei giovani sotto l’età della responsabilità penale” ha dichiarato il procuratore, come riportato dal quotidiano locale Ruhr Nachrichten. Secondo le prime ricostruzioni la vittima e il 13enne avrebbero avuto una discussione. Il ragazzo si trovava in compagnia di altri tre minori, tutti arrestati.

Il racconto dei testimoni

Le forze dell’ordine sono state allertate da alcuni passanti, che hanno assistito all’alterco. Quando è arrivata la polizia i quattro sono scappati, per poi essere rintracciati e fermati poco dopo. Due di loro sono stati rilasciati. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che il presunto colpevole e gli amici “abbiano incontrato la vittima per caso al porto“. Le autorità hanno fatto sapere che i ragazzi avevano inalato ossido di diazoto utilizzato come droga da sballo. Non è ancora chiaro il motivo che ha portato alla colluttazione con l’uomo, ma la lite è finita in tragedia.

Disposta l’autopsia

Inizialmente il senzatetto sarebbe caduto in acqua, riuscendo a tornare a galla. I soccorsi l’hanno trovato accasciato a terra, ma nonostante tutti i tentativi per rianimarlo per lui non c’è stato nulla da fare. L’autopsia ha confermato che la causa della morte sono state le numerose ferite da arma da taglio. Il coltello è stato ritrovato non distante dalla scesa del crimine.