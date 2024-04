Un vero e proprio dramma in provincia di Salerno, Antonio Scultore era un infermiere molto conosciuto e stimato. Lavorava presso l'ospedale di Polla

Oggi è giunta una notizia dolorosa da Sassano, in provincia di Salerno, un infermiere stimato Antonio Sculture di 54 anni originario di Teggiano, è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava nel centro storico del suo paese. Nonostante i soccorsi immediati da parte dei presenti e del personale medico del 118, purtroppo non è stato possibile salvare la sua vita. La presenza dei carabinieri sul luogo del tragico evento suggerisce l’importanza di indagare sulle circostanze che hanno portato alla sua morte, sebbene al momento non siano ancora chiare.

Dove lavorava il noto infermiere

Il dolore è palpabile non solo tra i familiari e gli amici intimi di Antonio, ma anche presso l’ospedale “Luigi Curto” di Polla e nel reparto di Pronto Soccorso dove l’infermiere lavorava con passione e dedizione. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo e una tristezza diffusa in tutta la comunità.

Il messaggio di cordoglio dell’Opi di Salerno

Il Presidente, il Consiglio Direttivo, la Commissione d’Albo, il Collegio dei Revisori dell’Opi di Salerno e l’intera comunità infermieristica salernitana sono profondamente addolorati per la prematura scomparsa del loro stimato collega Antonio Scultore, un professionista di grande valore del Presidio Ospedaliero di Polla.

In questo momento di dolore e tristezza, hanno voluto esprimere le loro più sincere condoglianze alla sua famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e lavorare con lui. Antonio sarà ricordato per la sua competenza e dedizione nel campo dell’assistenza sanitaria, e la sua mancanza sarà profondamente sentita nella comunità infermieristica e oltre. Che possa riposare in pace.