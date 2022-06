Gerry Scotti a Fedez: “Morì mia mamma e firmavo autografi all’obitorio”

Gerry Scotti a Fedez: l'aneddoto inedito sugli autografi in obitorio ha lasciato tutti senza parole.

Ospite di Muschio Selvaggio, Gerry Scotti ha raccontato un aneddoto inedito della sua vita. Quando è morta sua mamma, circa 20 anni fa, si è ritrovato a firmare autografi in obitorio. La reazione di Fedez non si è fatta attendere.

Gerry Scotti: l’aneddoto sugli autografi in obitorio

Gerry Scotti è stato ospite per la prima volta di Muschio Selvaggio, format condotto da Fedez e Luis Sal. Il conduttore ha risposto a tutte le domande dei padroni di casa, anche a quelle più scomode. Parlando del peso che talvolta ha la notorietà, Gerry ha svelato un aneddoto inedito. Quando è morta sua madre si è ritrovato a firmare autografi in obitorio. Ha ammesso:

“Ogni tanto possiamo permetterci di maledire la notorietà, per lo meno quando ti sembra che ti stiano frugando nella tua vita”.

Il racconto di Gerry Scotti

Per far capire meglio le sue parole, Scotti ha raccontato:

“Non ho vergogna a dirvi che quando ero nell’obitorio da mia madre – purtroppo quando è venuta a mancare 20 anni fa e non c’erano i cellulari – una chiassosa compagnia di parenti del feretro vicino mi ha visto. Così sono venuti dentro con dei pezzi di carta e mi hanno detto: ‘Ci fai un autografo?’. Io non sapevo se dargli una testata o mettergli le mani addosso… poi ho guardato mia mamma e ho firmato”.

Gerry si è ritrovato a vivere una situazione piuttosto assurda, con una totale mancanza di rispetto da parte di coloro che gli hanno chiesto un autografo.

Nonostante tutto, ha guardato il corpo di sua madre e ha ritrovato la calma.

La reazione di Fedez

Dopo il racconto di Scotti, Fedez ha replicato:

“Gli avrei dato una testata“.

Aneddoto inedito a parte, Gerry ha parlato di tanti altri argomenti.

In merito ad eventuali discussioni/liti con i colleghi, il conduttore ha ammesso di non aver mai avuto problemi perché è piuttosto “adattivo“. In conclusione, Scotti ha ammesso che il suo nome l’ha aiutato anche sul versante sentimentale, consentendogli di fare breccia nel ‘cuore’ delle donne.