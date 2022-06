Gerry Scotti sta per diventare nonno bis: l’indiscrezione

Gerry Scotti sta per diventare nonno bis: Edoardo e la moglie aspetterebbero il secondo figlio.

Gerry Scotti, dopo la nascita della prima nipote, potrebbe diventare nonno bis. A Pavia, città in cui risiede, gira voce che l’unico figlio del conduttore stia per avere un secondo figlio.

Gerry Scotti sta per diventare nonno bis

Considerato uno dei conduttori più amati di sempre, Gerry Scotti potrebbe diventare nonno bis.

Secondo il settimanale Oggi, suo figlio Edoardo e la moglie dovrebbero essere in dolce attesa. La prima pargola, Virginia, è nata il 15 dicembre del 2020 e ha reso Gerry felice come non mai. Adesso questa gioia potrebbe diventare doppia.

Gerry Scotti nonno bis: l’indiscrezione

Sul settimanale Oggi si legge:

“In questi ultimi giorni il conduttore è al settimo cielo per una ragione privata. Quale? A Pavia, la città in cui vive, gira voce che il suo unico e amato figlio Edoardo lo renderà nonno per la seconda volta”.

Al momento, né Gerry e né tantomeno Edoardo hanno confermato il secondo bebè in arrivo.

Gerry Scotti: un nonno super

Lo scorso febbraio, la piccola Virginia ha mosso i primi passi. Gerry, 65 candeline all’attivo, si è lasciato immortalare mentre con la sua manona stringe la manina della nipote. Lo scatto, con la piccola rigorosamente di spalle, ha riscosso infiniti like e commenti.