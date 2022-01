Gerry Scotti: com’è dimagrito 11 chili

Gerry Scotti ha perduto fino ad 11 chili durante la malattia. Scopriamo insieme qual è la dieta che segue oggi il popolare conduttore.

Nei mesi scorsi, Gerry Scotti ha vinto la sua battaglia contro il Covid. La malattia, tuttavia, lo ha aiutato ad ascoltare meglio le esigenze del suo corpo e a prestare maggiore attenzione a ciò che mangia. Scopriamo insieme come perdere peso sull’esempio di uno dei volti più noti della televisione italiana.

Gerry Scotti

Lo scorso novembre Gerry Scotti è stato ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid ed è stato proprio in questo sfortunato periodo che uno dei volti più noti e amati della televisione italiana ha perduto 11 chili. Sebbene Gerry Scotti sia sempre stato una buona forchetta, la guarigione dal Covid lo ha portato ad assumere una maggiore consapevolezza nei confronti del cibo. Oggi, il conduttore è molto più attento alla sua linea e, per un fioretto alla Madonna, nel mese di maggio, di ogni anno, cercherà di perdere almeno 5 o 6 chili, rinunciando a drink, bevande e aperitivi, sebbene poi a cena non dovrà mancare un bel bicchiere di vino rosso.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quale dieta ha seguito Gerry Scotti, come si propone di perdere peso in modo costante ed, eventualmente, nel caso noi volessimo seguire il suo esempio, quale integratore alimentare potremmo abbinare alla nostra dieta al fine di risultati più rapidi ed evidenti ad occhio nudo.

Gerry Scotti: dieta

Dopo aver superato la malattia, Gerry Scotti ha iniziato a prestare maggiore attenzione alle esigenze del suo corpo cercando, tra le altre cose, anche di non recuperare quei chili che ha perduto durante la sua degenza.

Quella seguita da Gerry Scotti, tuttavia, non è una dieta vera e propria, ma una correzione di abitudini alimentari sbagliate che, negli anni, lo hanno portato ad aumentare di peso. Per cominciare, se, in qualche occasione, il conduttore dovesse saltare il pasto principale, preferisce non mangiare affatto che mangiare fuori orario. In secondo luogo, a causa della pressione alta di cui soffre, si limita a consumare carne rossa solo di rado, ma assumere regolarmente pesce, uova e pollo. La domenica sera si concede, a cena, del latte con i fiocchi d’avena e, per almeno 50 lunedì all’anno, sempre a cena, un bel piatto di minestrone.

Gerry Scotti non rinuncia ai cibi che ama, come, ad esempio, la pizza, che mangerebbe anche ghiacciata. Il segreto, tuttavia, è quello di non esagerare mai.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.