Gessica Notaro mostra il viso dopo l’intervento: “Tanta sofferenza ma ne è valsa la pena”

Gessica Notaro ha mostrato ai fan i risultati ottenuti sul suo viso dopo l'ultimo intervento di chirurgia plastica da lei subito.

Dopo l’ultimo intervento chirurgico subito al viso Gessica Notaro si è mostrata ai fan dei social esprimendo tutta la sua felicità.

Gessica Notaro dopo l’intervento al viso

Gessica Notaro ha subito un delicato intervento al viso e lei stessa ha raccontato ai fan la sua enorme gioia dopo l’operazione che le ha permesso di ottenere un aspetto molto simile a quello da lei avuto prima dello sfregio con l’acido subito dal suo ex compagno, Edson Tavares.

“Ve lo dico così. Senza troppi giri di parole. Da due giorni le ferite si sono chiuse definitivamente e finalmente ho potuto truccare il mio viso dopo tanto tempo. Lascio giudicare a voi il risultato. Io sono strafelice. Quindi tanta sofferenza ma ne è’ valsa la pena! ps: nel video ho usato un filtro di Instagram perché mi piace tanto quindi chiaramente dal vivo qualche imperfezione c è ancora ma rispetto a prima decisamente la svolta!”, ha scritto Gessica Notaro nel suo post, mostrandosi felice e sorridente dopo l’ultimo intervento da lui subito.

Gessica Notaro e l’attacco con l’acido

Era il 2017 quando la modella venne inaspettatamente aggredita con una tanica piena d’acido dal suo ex, Edson Tavares. Oltre ad aver rischiato di perdere la vista in questi anni Gessica Notaro si è sottoposta a numerosi interventi per cercare di tornare in possesso del proprio aspetto.

Il suo ex, Edson Tavares, nel frattempo è stato condannato a 15 anni di carcere.

Gessica Notaro: il nuovo fidanzato

Oggi Gessica Notaro è fidanzata con Filippo Bologni. I due si sarebbero conosciuti grazie alla loro passione comune per l’equitazione e oggi, a quanto pare, la loro sarebbe una storia d’amore importante. Sui social è stata la stessa Gessica Notaro a “presentare” ai fan il suo nuovo compagno e ad esprimere per lui tutto il suo amore. Difrontre alle difficili operazioni subite da Gessica Notaro in seguito allo sfregio con l’acido il suo fidanzato non ha mai smesso di mostrarle il suo sostegno. “Sei la più bella del mondo, ti amo”, ha scritto Filippo Bologni tra i commenti all’ultimo post di Gessica Notaro, che oggi sembra finalmente essere serena e felice accanto al suo nuovo amore. Per quanto riguarda lei e il fidanzato ci saranno presto novità? i fan sperano proprio di sì.