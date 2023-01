La regia ha involontariamente trasmesso un gestaccio volgare durante la diretta de L’Anno che Verrà, il programma condotto da Amadeus che è andato in onda nella serata del 31 dicembre.

Il video dell’accaduto è rapidamente diventato virale.

Gestaccio volgare a L’Anno che Verrà: svista della regia durante la diretta

La diretta tv è certamente più autentica e avvincente ma può anche riservare sorprese non sempre gradite. Negli anni, sono proliferati episodi in cui la diretta ha regalato perle che rimarranno cristallizzate nella storia del piccolo schermo italiano. Basti pensare, ad esempio, a quando accaduto al Teatro Ariston a Bugo e Morgan mentre si esibivano a Sanremo.

L’intera vicenda non sarebbe andata in onda se il programma fosse andato in post-produzione.

A proposito di dirette e sorprese, un fatto curioso si è verificato durante L’Anno che Verrà, il format condotto da Amadeus che è andato in onda nella serata di sabato 31 gennaio. A un tratto, la regia ha inquadrato il pubblico in piazza e ha casualmente e involontariamente ripreso un uomo mentre stava facendo un gestaccio volgare.

Il momento è stato recuperato e postato sul profilo Twitter Trash Italiano, che ha prontamente provveduto a denunciare l’accaduto. Subito il filmato è diventato virale.

Il gesto incriminato e gli ascolti del programma

Nello specifico, mentre il pubblico radunato in piazza a Perugia era intento a ballare e cantare, le telecamere hanno ripreso un giovane uomo mentre stava mimando con mano e bocca una fellatio. Purtroppo non è stato possibile rimediare all’incidente, che nessun direttore di regia avrebbe mai potuto prevedere, se non cambiando rapidamente inquadratura.

MA SU RAI 1 ☠️ pic.twitter.com/qpHTH1E30N — Trash Italiano (@trash_italiano) January 1, 2023

Nonostante la spiacevole parentesi, L’anno che verrà ha fatto record di ascolti, conquistando oltre 5 milioni di spettatori. Ancora una volta, Amadeus è riuscito a sbaragliare la concorrenza, stracciando Capodanno in Musica di Federica Panicucci che è stato seguito soltanto da 3 milioni di utenti.