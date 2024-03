Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alessio Falsone ha dato il meglio di sé. Il concorrente è perfino arrivato a scagliarsi contro Beatrice Luzzi e Simona Tagli durante la pubblicità. I fan del reality lo hanno demolito.

GF: Alessio offende Beatrice e Simona durante la pubblicità

Alessio Falsone è convinto di aver vissuto l’ultima puntata del GF al meglio, uscendone addirittura vincitore. La realtà è ben diversa. Il concorrente si è mostrato per ciò che è realmente e i telespettatori non hanno apprezzato. L’apice l’ha raggiunto quando, durante una pubblicità, ha offeso Beatrice Luzzi e Simona Tagli.

GF: cosa ha detto Alessio su Beatrice e Simona?

Falsone non ha gradito il pensiero di Beatrice e Simona sulla sua relazione con Anita Olivieri e, approfittando della pubblicità, si è scagliato contro di loro. Alessio, però, non le ha affrontate guardandole in faccia, ma ha iniziato a camminare per il salone, dove la Luzzi e la Tagli erano sedute, dicendo: “Non me ne frega un c***o di stare qui a sentire queste due vecchie“.

I fan del GF contro Alessio Falsone

I fan del GF hanno immediatamente captato le offese che Alessio ha rivolto a Beatrice e Simona e si sono scagliati contro di lui. Falsone è il classico ragazzo pieno di sé e non si è ancora reso conto che l’avventura nel reality sta demolendo la sua immagine.