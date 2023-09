GF, Alex Schwazer rivede sua moglie: la regia stronca Signorini

Nell’ultima diretta del Grande Fratello Alex Schwazer ha potuto rivedere sua moglie e, infrangendo il regolamento, non ha potuto fare a meno di abbracciarla.

Alex Schwazer: l’incontro con la moglie

Ad appena una settimana dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Alex Schwazer ha avuto modo di rivedere sua moglie Kathrin. In tanti tra i fan del programma hanno avuto da ridire perché l’incontro tra i due sarebbe avvenuto “troppo presto”, ma c’è anche chi ha sottolineato che esso sia servito per consentire loro di avere un confronto e raccontare più dettagliatamente la storia di Schwzer.

Durante la diretta in molti hanno avuto da ridire sull’atteggiamento di Alfonso Signorini che, in più d’un caso, ha rivolto delle domande dirette all’atleta in merito all’uso del doping. “Sei andato a cercare le sostanze dopanti in Turchia, dopo aver cercato su Google”, ha affermato ad un certo punto. C’è anche chi ha notato che, quando Schwazer ha abbracciato sua moglie, è sembrato come se la regia avesse tolto la possibilità di utilizzare il microfono al conduttore che, infatti, non ha detto nulla. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se, durante la sua permanenza nel programma tv, Schwazer avrà modo di parlare ancora del suo passato.



“Il mio sport se lo vuoi fare, lo devi amare. Se tu fai fatica, c’è qualche problema. Escluso quello che sarebbe stata la soluzione giusta, ovvero staccare un po’, le ho provate tutte, ingenuamente. Il doping era l’unica cosa che non avevo provato. No, non avevo la consapevolezza che sarebbe venuto a galla. Non pensavo più a quello che rappresentavo, alle mie cose private. Sì, in quel modo ho rovinato tutto”, ha affermato durante la diretta.