Momento esilarante al GF. Anita Olivieri si stava vantando di quella volta che è risultata preferita al televoto insieme a Beatrice Luzzi, quando Stefano Miele si è intromesso e l’ha gelata. La gieffina è andata in crisi.

GF, Anita parla di quando fu preferita con Beatrice: Sergio la gela

Durante la cena, i concorrenti del GF erano tutti a tavola e hanno iniziato a parlare del televoto e dei voti degli spettatori. Ad un certo punto, Anita Olivieri ha ricordato quando è risultata preferita insieme a Beatrice Luzzi. La gieffina si riferisce alla puntata dello scorso 16 novembre, quando l’attrice ha ottenuto il 42% dei voti e lei il 22%. Ovviamente, le due non conoscono le percentuali, motivo che ha spinto la Olivieri a credere di essere sullo stesso livello della Luzzi. A smontare la sua sicurezza è stato Stefano Miele.

Cosa ha detto Stefano Miele ad Anita Olivieri?

Mentre Anita si vantava di essere stata preferita con Beatrice, Stefano l’ha gelata esclamando:

“Sì, ma io conoscono anche le percentuali”.

I concorrenti del GF hanno colto benissimo il senso della frase di Miele, tanto che sono scoppiati a ridere. In un primo momento, anche la Olivieri ha fatto finta di stare al gioco, poi è entrata in crisi e ne ha parlato con i suoi amici.

Stefano: “Perché non vanno mai in nomination loro? Tipo Anita e altri.?” Guru: “Anita è stata la preferita dal pubblico.” 🤣🤣🤣🤣 di Santucci veramente Stefano: “ Io so le percentuali e anche altro e non te lo posso dire.” Riferito al bidello che gli sta antipatico… pic.twitter.com/ed4k4mNcTB — Cristina🌊🪷 (@witcher____97) January 11, 2024

GF: Anita in crisi dopo la frase di Stefano

Anita non ha affatto digerito la frase di Stefano e, parlando con Rosy Chin in bagno, ha esclamato: “Quindi sai quanto è forte lei? Questi entrano incattiviti e lui subito…“. Successivamente, ne ha parlato anche con i suoi amici del GF, dimostrandosi parecchio infastidita. Forse, la Olivieri sta iniziando a capire di non essere amata come credeva.