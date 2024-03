Fino a qualche settimana fa, Anita Olivieri era disposta a mettere al mondo dei figli con il fidanzato Edoardo. Dopo l’ingresso di Alessio Falsone ha cambiato idea e Massimiliano Varrese l’ha asfaltata.

GF: Anita sbugiardata da Varrese su Edoardo

Dopo la visita del fidanzato Edoardo al GF, Anita Olivieri si era detta innamorata di lui. Non solo, aveva ammesso di vederlo come padre dei suoi figli. Con l’ingresso di Alessio Falsone, però, ha cambiato idea. Oltre ad aver sottolineato che non è ufficialmente fidanzata, ha ammesso che quando ha baciato Edoardo non ha sentito nulla.

GF: Varrese contro Anita per Edoardo

Nell’ultima puntata del GF, durante una pausa pubblicitaria, Massimiliano Varrese ha sbugiardato Anita sulla questione Edoardo. L’attore ha tuonato:

“Non puoi dire che non sei fidanzata e che quindi sei libera di fare tutto. Hai detto cose importanti. Io onestamente non ti capisco. Però chissà come la vive lui fuori questa cosa. Devi pensare anche a lui. Quando è venuto l’hai baciato e hai pianto. Sei stata sei mesi a parlare di lui, l’ha baciato e parlavi di voi come una favola. Tu sei libera di fare quello che vuoi, ma è come un ti amo quella roba. Non ci giriamo intorno, hai fatto delle cose importanti. Adesso ti prenderai le conseguenza di quello che accadrà quando uscirai“.

GF, Anita si affossa da sola: la replica a Varrese

Anita, messa spalle al muro da Varrese, ha replicato:

“Non sono fidanzata e non ho detto ti amo a nessuno. Ok, l’ho baciato, ma non ho detto ti amo. Ho parlato di lui dopo mesi che ero qui dentro. (…) Quando è venuto Edoardo l’ho baciato ma non ho sentito nulla“.

La Olivieri, alla fine della fiera, si è affossata da sola.