Anita Olivieri ha spiazzato Alessio Falsone e forse anche il fidanzato Edoardo che la sta aspettando fuori dalla Casa del GF. La concorrente ha candidamente ammesso che tra lei e il coinquilino non ci potrà mai essere amicizia.

GF, Anita spiazza Alessio: ecco cosa accadrà tra loro

Dopo l’ultima puntata del GF, Anita Olivieri e Alessio Falsone si sono ritagliati diversi momenti per stare insieme da soli. In uno di questi, la ragazza ha letteralmente spiazzato il coinquilino, confessandogli che tra loro non potrà mai esserci una semplice amicizia.

GF: le parole di Anita sorprendono Alessio

Durante una chiacchierata, Alessio ha lanciato una frecciatina ad Anita: “Potremmo rimanere amici“. La Olivieri ha prontamente replicato:

“No, io e te non saremmo mai amici, io mi conosco. Preferisco buttarmi e poi lasciare piuttosto che lasciare tutto come ora”.

La concorrente del GF ha candidamente ammesso che tra loro non potrà mai esserci un’amicizia. Anita preferisce buttarsi piuttosto che lasciare il rapporto così com’è.

GF: Anita pronta ad accantonare Edoardo per Alessio

Non solo, Anita ha fatto capire che è pronta ad accantonare il fidanzato Edoardo per viversi Alessio. Ha dichiarato:

“Io non sto perdendo niente (Edoardo, ndr), sono stata dieci anni appresso a questo ragazzo e mi faceva stare male”.

Parole forti, che sono state commentate anche dai fan del GF. Un utente ha scritto: “Ma ricordiamo sempre che neanche 48h ore fa ha ribadito in diretta che lo vedeva come padre dei suoi figli. Edo ti stai salvando“.