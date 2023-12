GF, Beatrice asfalta Letizia: l’amicizia è finita

L’amicizia nata al GF tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris è finita. Il patatrac è accaduto per colpa di una bottiglia di vino, ma sembra esserci dell’altro. L’attrice ha letteralmente asfaltato la compagna d’avventura.

Nel corso di una serata aperitivo organizzata dal GF, Beatrice Luzzi e Letizia Petris hanno litigato per una bottiglia di vino. Una motivazione assurda, che ovviamente nasconde qualcos’altro. A distanza di qualche ora dalla discussione, l’attrice si è lasciata andare ad uno sfogo, sottolineando di essere stata “umiliata” dalla fotografa. Non solo, sostiene che questo atteggiamento autoritario venga spesso rivolto anche ad altri concorrenti.

Chiacchierando con Fiordaliso, Beatrice si è scagliata contro Letizia. Ha tuonato:

“Lo so che ha risposto male anche a te. Non glielo possiamo permettere perché è una ragazzina e deve crescere e capire che ci sono dei limiti che non può oltrepassare. (…) No, ma proprio per niente. Noi non ci siamo mai permessi di trattare qualcuno in quel modo. Ma come puoi permettere a lei di trattare quattro signore in quel modo? Lo deve capire. Io lo dico per lei, le voglio bene. Si deve dare una regolata. Stamattina le ho dato un bacio, le ho detto: ‘Dammene uno pure tu’, per passarci sopra in maniera affettuosa. E lei ha detto: ‘No Bea, perché le persone che ti vogliono bene non si trattano così’. Le ho detto: ‘Guarda che sei stata tu che sei stata autoritaria’. E se n’è andata urlando in cucina dal solito povero Paolo a ricominciare a sparlare. Ieri a tavola ha sparlato”