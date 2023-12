GF: Letizia contro Beatrice per una bottiglia di vino

Al GF basta poco per perdere la pazienza, anche una bottiglia di vino. Nelle ultime ore, Letizia Petris si è scagliata contro Beatrice Luzzi proprio a causa di un po’ di nettare di Bacco.

Negli ultimi tempi, Letizia Petris e Beatrice Luzzi sembravano andare d’amore e d’accordo. Durante il compleanno di Perla Vatiero, però, è successo qualcosa che ha nuovamente incrinato il rapporto. Tutto è nato quando la fotografa ha iniziato a versare il vino ai suoi compagni d’avventura.

Arrivata a Beatrice, Letizia ha provato a versarle il vino. La Luzzi, però, l’ha bloccata e ha provato a sfilarle la bottiglia dalle mani. La Petris si è subito infuriata: “Sto facendo io, qual è il tuo problema?“. L’attrice ha subito replicato chiedendo di essere lasciata in pace e facendo notare di essere stata sporcata. La fotografa ha ribattuto:

“Io ti devo lasciare in pace? Volentieri guarda, da ora in poi, sei insopportabile. (…) Mi dispiace tantissimo di averti sporcato la mano mentre ti versavo il vino… Nervosa, nevrotica “.

Dopo il botta e risposta, Letizia si è lasciata andare ad uno sfogo con Perla Vatiero, Marco Maddaloni e Paolo Masella. La Petris, in modalità vittima, ha dichiarato:

“Non posso stare cosi per una roba del genere. Con tutti noi lo ha sempre fatto, quando sapeva che eravamo più deboli e che quindi saremmo crollati. Lei sa bene che settimana è questa per me. Sto provando a stare con la testa alta. Lei sa perfettamente cosa sto vivendo. Lei fa sempre così, ti attacca quando sei più debole. Con me non lo fa mai, lo fa solo quando sa che mi fa male. Mi ha rovinato la serata”.