Giornate difficili al GF per Beatrice Luzzi. L’attrice, dopo aver vissuto il lutto per il padre, ha deciso di tornare in Casa, ma ha accusato un malore. Si è sfogata con l’amica Fiordaliso, ma la regia ha subito censurato la scena.

GF, Beatrice preoccupa i fan: censura per il malore

Nel giorno in cui il padre di Beatrice Luzzi veniva tumulato, gli autori del GF hanno pensato bene di portare i concorrenti veterani in Spa. L’attrice, che non era in vena di relax o grandi festeggiamenti, ha chiesto allo staff di restare in Casa ma non è stata accontentata. A distanza di qualche ora da quel momento, la Regina di Cuori ha confessato di aver avuto un malore.

GF: cosa ha avuto Beatrice?

Appena tornata dalla Spa, Beatrice ha avuto un crollo, tanto che è arrivata a lanciare un appello alla famiglia. In seguito, si è sfogata con Fiordaliso e ha confessato di aver avuto un malore. La Luzzi ha ammesso: “Credo di aver avuto un attacco di panico“. La regia ha subito censurato la scena.

I fan del GF preoccupati per Beatrice

I fan del GF si sono subito preoccupati per le condizioni di Beatrice, specialmente perché è scattata la censura. Molto probabilmente, gli autori hanno silenziato i microfoni della Luzzi e di Fiordaliso per lasciare loro un po’ di privacy.