Al termine dell’ultima puntata del GF, è scoppiato il caos in casa. La faccenda che riguarda la presunta intimità tra Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi ha alzato un polverone. Greta Rossetti e Giuseppe Garibaldi hanno continuato a mentire.

GF, caos post puntata: Greta e Giuseppe mentono

Nel corso dell’ultima puntata del GF, Alfonso Signorini ha messo spalle al muro Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi. Cosa è davvero successo tra loro sotto le coperte? I due sostengono che non sia accaduto nulla di intimo, ma Greta Rossetti e Giuseppe Garibaldi hanno più volte sostenuto il contrario. Il conduttore ha perfino mostrato i video in cui l’ex tentatrice racconta i dettagli intimi che le ha riferito lo stesso Vittorio.

GF, caos post puntata: Beatrice affronta Greta

Al termine della puntata, Beatrice ha affrontato Greta per scoprire i dettagli intimi che le ha riferito Vittorio. La Rossetti, che nel filmato di Signorini parlava di cose “agghiaccianti” ha mentito, giurando di non essersi mai intromessa nel rapporto tra lei e Vittorio. Non solo, ha sottolineato che probabilmente, Menozzi ha parlato perché “mosso dalla rabbia“. A questo punto, la Luzzi non ha voluto indagare oltre.

GF: Paolo Masella smaschera Giuseppe Garibaldi

Mentre Beatrice affrontava Greta, Paolo faceva lo stesso con Giuseppe Garibaldi. Il macellaio ha accusato il bidello di non aver parlato durante la puntata del GF, pur sapendo bene cosa è successo sotto le coperte tra Beatrice e Vittorio. “Io al posto tuo avrei fatto la guerra, perché tu sai“, ha esclamato Masella. Non solo, l’ha invitato a vuotare il sacco perché così potrebbe “essere intervistato dopo il Grande Fratello”.