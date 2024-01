Ancora uno scivolone al GF da parte di Giuseppe Garibaldi. Il bidello calabrese ha esagerato con i nuovi concorrenti, sostenendo che i “veterani” li faranno fuori uno ad uno. La replica di Stefano Miele è da standing ovation.

GF, Garibaldi è convinto: l’avvertimento ai nuovi concorrenti

Stefano Miele ha tutte le carte in regola per diventare uno dei finalisti del GF. Anche se è entrato in gioco da poco, riesce a freddare i “veterani” con battute esilaranti. Dopo aver rimesso al suo posto Anita Olivieri, lo stilista ha ‘punito’ anche Giuseppe Garibaldi. Quest’ultimo, durante la cena, ha esagerato sostenendo che la vecchia guardia dei concorrenti riuscirà a fare fuori i nuovi.

GF: la battuta di Giuseppe Garibaldi

Garibaldi, richiamando l’attenzione su di sé, ha esclamato:

“Devo dire una cosa. Mi dispiace per i nuovi entrati, ma uno ad uno vi faremo fuori proprio tutti”.

Alcuni dei nuovi concorrenti si sono messi a ridere, mentre Stefano ha fornito una replica da standing ovation.

GF: la replica di Stefano piace ai fan

Stefano, senza scomporsi minimamente, ha replicato:

“Menomale che non ci fate fuori vuoi ma è il pubblico che farà fuori voi. Io non ho questo potere ma i telespettatori sì ce l’hanno. Ok che sei qui da tanto, ma magari ci sono dei nuovi che fanno la differenza“.

La battuta infelice di Garibaldi, ovviamente, è stata notata da Beatrice Luzzi che ha raccontato la cosa a Vittorio Menozzi: “A un certo punto ha detto che farà fuori i nuovi uno dietro l’altro. Le ragazze sono scoppiate in una risata isterica. I nuovi ci sono rimasti malissimo. Stefano ha anche risposto dicendo che è il pubblico che farà fuori loro“. Il modello ha risposto: “Sai qual è la questione? Ok, va bene chi è dentro da mesi, ma ad oggi la maggior parte delle persone non fa nulla qui in casa. Girano tutto il giorno senza fare nulla”.