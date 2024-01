GF, Greta in lacrime per una frase "volgare e bruttissima" di Stefano Miele: ecco cosa le ha detto lo stilista.

Attimi di sconforto al GF per Greta Rossetti. L’ex tentatrice di Temptation Island è finita in lacrime perché si è sentita rivolgere una frase che, a detta sua, è “volgare e bruttissima”. A pronunciarla è stato Stefano Miele.

GF: Greta in lacrime per una frase di Stefano

Nelle ultime ore, al GF sono scoppiate diverse discussioni. Quasi tutte hanno avuto al centro della scena Stefano Miele. Lo stilista ha litigato sia con Perla Vatiero che con Greta Rossetti. Quest’ultima, però, è finita in lacrime, accusandolo di averle rivolto una frase “volgare e bruttissima“.

GF: lo sfogo di Greta Rossetti

Sfogandosi con Sergio D’Ottavi, Greta in lacrime ha dichiarato:

“Non è solo il fatto che ha detto che sono patetica, ma quando ho detto che io non lo consideravo un mio ex lui mi ha detto ‘eh però lui te l’ha pucciato il biscotto’. Io sono diventata rossa perché mi sono sentita in imbarazzo. È una frase tremenda. Ho pensato alla mia famiglia a casa che sente una roba del genere. Io mi vergogno anche per loro. La cosa della patetica è brutta, ma l’alta è bruttissima. Se sono scoppiata a piangere in bagno c’è un motivo. Mi ha fatto male e mi ha messo in una situazione orrenda. Ha detto una cosa volgare”.

GF: Stefano e Greta si sono chiariti?

Stefano ha detto quella frase a Greta semplicemente perché l’ha sentita dichiarare che non considera Mirko Brunetti un suo ex fidanzato. Miele, pur avendo usato un linguaggio too much, non ha detto nulla di sbagliato. Dopo lo sfogo con Sergio, la Rossetti ha provato a chiarirsi con Miele e, alla fine della fiera, lui ha ammesso di aver esagerato.