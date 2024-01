GF, Perla smascherata nella lite con Stefano: parla Federico

Nelle ultime ore, la casa del GF è stata animata da una lite che ha diviso i telespettatori. Perla Vatiero si è scagliata contro Stefano Miele, usando toni esagerati. A smascherarla è stato Federico Massaro.

Nella Casa del GF è scoppiata una nuova lite. Questa volta i protagonisti sono Perla Vatiero e Stefano Miele. L’ex volto di Temptation Island si è infuriata con lo stilista perché lui ha riportato in modo distorto un avvenimento notturno. Secondo il concorrente, la ragazza si è infuriata per il russare di Monia, usando parole pesanti. Al contrario, Perla sostiene di aver solo chiesto alla compagna di smettere di fare rumore. Tralasciando il motivo, a dividere i fan del GF è stata soprattutto la reazione della Vatiero. Federico Massaro è la voce del popolo.

Parlando con Paolo Masella, Federico si è detto sconvolto dalla lite tra Perla e Stefano. Ad aver sconcertato Massaro è stato soprattutto l’atteggiamento della Vatiero. Il modello ha dichiarato:

“Te lo assicuro che ha avuto un atteggiamento che non era bello. Ero presente e per questo te lo sto dicendo. Aveva il piede messo vicino a lui e la faccia tutta spostata in avanti. Quello è proprio un comportamento che non si dovrebbe mai avere qui o fuori”.