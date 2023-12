In occasione del suo 28esimo compleanno, Perla Vatiero ha ricevuto gli auguri di tutti i concorrenti del GF. Tra i tanti pensieri, a colpire i fan è stata la dedica di Greta Rossetti. La sua rivale si è scusata per averla fatta soffrire.

GF, Greta scrive una dedica a Perla per il compleanno

Il 28 dicembre 2023, Perla Vatiero ha compiuto 28 anni. I concorrenti del GF le hanno organizzato una bella festa, preparando anche un cartellone con tante dediche. Tra i tanti pensieri, ad aver colpito i telespettatori è stato quello di Greta Rossetti, sua rivale in amore nella storia con Mirko Brunetti.

Greta ha scritto:

“Mi dispiace per come sono andate le cose all’inizio e ti chiedo scusa. Scusami ancora se ti ho potuta ferire, tornassi indietro farei l’esatto opposto. Ti auguro il meglio che la vita possa darti perché te lo meriti. E fidati che sei bellissima così come sei, tanti auguri di buon compleanno Perla!”.