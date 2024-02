Alcuni concorrenti del GF hanno violato il regolamento. Tutto è accaduto di notte e i telespettatori hanno potuto assistere alla scena soltanto perché la chiusura della diretta, generalmente programmata per le 2, non è stata rispettata. Cosa hanno combinato i gieffini?

GF: i concorrenti violano il regolamento di notte

Da tempo, ormai, quanti seguono il GF sul canale 55 del digitale terrestre si sono resi conto che i concorrenti si accordano per parlare di determinati argomenti solo la notte: “Ne parliamo meglio stanotte”, oppure “Non aggiungiamo altro, poi stanotte vediamo“. Questo avviene perché, da quest’anno, la diretta si interrompe alle 2 per riprendere alle 9 del mattino. Nelle scorse ore, però, è successo qualcosa di inaspettato: su canale 55 la messa in onda non si è interrotta alle 2 e i telespettatori hanno assistito ad una violazione del regolamento.

Cosa hanno combinato i concorrenti del GF?

La violazione del regolamento ha visto come protagonisti Anita Olivieri, Rosy Chin e Giuseppe Garibaldi. I tre, con tanto di penna e fogli (generalmente vietati se non per fare la spesa), hanno iniziato a parlare di nomination ed eliminazioni. I tre concorrenti sono in camera, seduti sul letto. “Il problema sapete qual è? È che lunedì c’è già gente, quindi qui non ci possiamo essere noi, avete capito il senso? Quindi questo lunedì a chi capita va qua [indica qualcosa sul foglio, ndr]… Quindi se mai sarà si esce qui. Loro sono chiari, se è eliminatoria dicono ‘da ora in poi si uscirà ogni lunedì, ogni settimana’. Quindi ve lo dico che la prossima non esce nessuno. Al 100%, eleggono il preferito“, ha dichiarato Anita.

GF: di notte i concorrenti si accordano su nomination ed eliminazioni

Davanti all’osservazione di Anita, Garibaldi ha replicato: “L’unica speranza è che se uno non esce qua [indica qualcosa sul foglio, ndr], è che esca uno dei due, tra questi. La speranza è, che se qui… di far uscire uno dei due, uno tra questo e quest’altro. E poi invece in nomination va…”. I concorrenti hanno chiaramente violato il regolamento per due motivi: l’uso di carta e penna e gli accordi sulle nomination. Come si comporterà Alfonso Signorini? Lo scopriremo nella prossima puntata del GF.