GF: Garibaldi fa una battuta volgare a Greta, ma lei scoppia a ridere. Come mai non ha fatto una scena madre?

Giuseppe Garibaldi ha commesso uno scivolone che l’ha fatto finire al centro di una polemica degna di nota. Questa volta, però, non è solo: con lui è stata criticata anche Greta Rossetti. I fan del GF sono rimasti senza parole davanti alla sua battuta volgare.

GF: Garibaldi e la battuta volgare a Greta

Tra i fan del GF è diventato virale un video in cui si vede Giuseppe Garibaldi fare una battuta volgare a Greta Rossetti. Il filmato è diventato virale soprattutto per un motivo: l’ex tentatrice ha fatto una scenata madre con Stefano Miele per una frase simile, mentre con il bidello calabrese si è limitata a sorridere.

GF: cosa ha detto Garibaldi e Greta?

Garibaldi e Greta erano in cucina. Ad un certo punto, la Rossetti si avvicina a Giuseppe, si china e beve da un bicchiere situato ad altezza della sua cintura. La battuta volgare del bidello calabrese va in scena proprio in questo momento: “Su***ia“. A sconvolgere i fan è stata soprattutto la reazione dell’ex tentatrice.

GF: la reazione di Greta sorprende i fan

I fan del GF sono rimasti scioccati dalla reazione di Greta. Qualche giorno fa, infatti, per una battuta volgare di Stefano Miele ha fatto una vera e propria scena madre. Si è addirittura messa a piangere gridando allo scandalo. Con Garibaldi, invece, si è limitata a sorridere. Come mai questa differenza? Forse ha ragione Beatrice Luzzi: l’ex tentatrice sta recitando.