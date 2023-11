GF, lite nella notte tra Rosy Chin e Letizia: "Non voglio più parlare di lei"

Nella notte è scoppiata una lite furibonda al GF tra Rosy Chin e Letizia Petris. La chef cinese ha sottolineato che, per la sua “sanità mentale“, non vuole più parlare della fotografa.

GF: lite nella notte tra Rosy Chin e Letizia

Il GF non va più in onda nelle ore notturne, precisamente dalle 2 alle 6 del mattino. Nonostante tutto, qualcosa di quanto accade senza telecamere viene fuori grazie ai racconti dei concorrenti. Dopo l’ultima diretta, c’è stata una lite furibonda tra Rosy Chin e Letizia Petris. Le due si sono scontrate in piena notte e sono andate avanti fino alle 5 del mattino.

GF: lo sfogo di Rosy Chin

Rosy Chin, parlando in piscina con Anita Olivieri, ha dichiarato:

“Posso dirti una cosa? Per la mia salute mentale, psicofisica, non voglio più parlare di questa persona. Mai più. Io necessito solo di una persona adesso, tu, così come sei, meravigliosa”.

Anita si è limitata a rispondere: “Tanto la prossima puntata uscirà sicuro. Ne ho parlato io, ne ha parlato Angelica“.

GF: Paolo parla della lite tra Rosy Chin e Letizia

Pur non avendo fatto il nome di Letizia, secondo i fan Rosy Chin si riferiva alla lite avvenuta nella notte. La conferma, a detta dei seguaci, è arrivata da Paolo Masella che ha raccontato a Ciro Petrone e Giuseppe Garibaldi che si sono sentite le urla fino alle 5 del mattino.