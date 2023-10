GF, l'opinione di Bernardini De Pace sull'addio di Heidi: "Sono allibita"

L’avvocatessa Annamaria Bernardini De Pace è intervenuta pubblicamente a seguito dell’addio di Heidi Baci al Grande Fratello.

Annamaria Bernardini De Pace: l’addio di Heidi

L’inatteso addio di Heidi Baci al GF ha lasciato i fan senza parole e in molti, in queste ore, stanno usando i social per scagliarsi contro il genitore della modella (che, con la sua sfuriata in diretta tv, l’avrebbe spinta a lasciare il programma). Sulla questione si è espressa anche la famosa avvocatessa divorzista Annamaria Bernardini De Pace, che è intervenuta a Pomeriggio Cinque affermando:

“Sono rimasta allibita che nel 2023 ci sia ancora un padre che si permette di fare una scenata e di dire le cose che ha detto a una ragazza davanti a tutta l’Italia mortificandola in un modo tremendo. Siamo tornati indietro di 50 anni”.

In tantissimi in queste ore si sono detti d’accordo con le sue parole e hanno preso le difese di Heidi via social. Lei non ha rilasciato dichiarazioni sul motivo del suo gesto e ha lasciato il programma utilizzando la porta del confessionale, e senza dare il suo addio agli altri concorrenti dello show. Sulla questione vi saranno altri particolari? In tanti sui social sono impazienti di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se lei e Massimiliano avranno l’occasione di avere un ulteriori confronto dopo l’improvvisa e inaspettata decisione di Heidi.