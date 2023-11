Nuovo confronto al GF tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. I due, nella notte, si sono appartati in giardino e si sono lasciati andare alle lacrime. Il ritorno di fiamma sembra più vicino che mai.

GF: Mirko e Perla si confrontano tra le lacrime

Dopo l’ultimo aperitivo al GF, complice qualche bicchiere di vino in più, Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono confrontati ancora una volta. Ad un certo punto della serata, lei ha avuto un crollo ed è uscita da sola in giardino. Ha chiesto all’ex fidanzato di non seguirla, ma lui non ha resistito. I due sono tornati indietro nel tempo, precisamente a quando sono iniziati i problemi durante la loro convivenza.

GF: Perla e Mirko in lacrime

Perla, tra le lacrime, ha confessato che nell’ultimo periodo della loro relazione lei stava molto male. Non le pesava solo la convivenza, ma anche l’incertezza del presente. La Vatiero ha dichiarato:

“A noi cosa ci mancava? Nulla, ma a me in quel nulla mancava tutto. Io mi addormentavo in casa nostra e mi sentivo un nulla. Io mi sono resa conto che ti facevo male e ti dicevo ‘lasciami’. Non è che non mi rendessi conto di come mi comportavo e dei miei sbagli. Però se io fossi stata la persona che sono oggi tanti problemi non sarebbero esistiti”.

Mirko l’ha ascoltata con attenzione, anche quando lei ha ammesso di essere rimasta delusa dal suo atteggiamento a Temptation Island. Come ha potuto innamorarsi di un’altra in così poco tempo?

GF: Mirko e Perla vicini al ritorno di fiamma

Perla, dopo essersi liberata dei suoi pensieri, è scoppiata in un pianto inconsolabile. Mirko, ovviamente, l’ha consolata. La Vatiero, poi, ha sottolineato che è consapevole di ciò che prova, anzi “provava” per lui. A questo punto, Brunetti è intervenuto: “Se dici provo non succede niente. C’è una parola che mi rimbomba ancora in testa, mi dicevi che ero apatico“. La gieffina ha replicato: “Sei stato il mio primo amore, l’unico che abbia mai amato“. I fan sono pronti a scommettere che, entro la fine del GF, torneranno insieme.