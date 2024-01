Nel corso dell’ultima puntata del GF c’è stato un nuovo scontro tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi. Ad uscire vincitore dal face to face è stato l’ex volto di Temptation Island, che è diventato la star dei social.

GF: Mirko acclamato dai social per lo scontro con Garibaldi

Alfonso Signorini, durante l’ultimo appuntamento con il GF, ha consentito a Mirko Brunetti di avere un nuovo confronto con Giuseppe Garibaldi. L’ex volto di Temptation Island ha ribadito che il bidello calabrese non fa altro che avvicinarsi alle donne della Casa, Perla compresa, con la speranza di creare dinamiche. Lo scontro, neanche a dirlo, è piaciuto ai fan.

GF: le accuse di Mirko a Garibaldi

Mirko, senza giri di parole, ha tuonato:

“Mi hai detto se non ci fossi tu ci proverei con Perla e lo stai facendo. Lui è un giocatore ed ha malizia, ecco perché si sta logorando dentro!”.

A dare man forte a Brunetti è stata Beatrice Luzzi, che ha aggiunto: “Giuseppe lo disse all’inizio e fu Heidi ad aprirmi gli occhi che cercava di fare dinamiche… è una sua passione“. A questo punto, Mirko ha esclamato:

“Nella scorsa puntata mi hai detto ‘Sei geloso che io sono qui e tu sei lì?’ Per come sta andando ultimamente e per quello che vedo, stare qui è un premio“.

GF: Mirko è la star dei social

Lo scontro tra Mirko e Garibaldi ha entusiasmato i fan del GF, specialmente per quel che riguarda Brunetti. L’ex volto di Temptation Island, da quando è tornato alla vita reale, sembra aver ritrovato il carattere che aveva perso. La frase “Per come sta andando stare fuori è un premio” è diventata virale sui social in un lampo.