Appena i riflettori della diretta del GF si sono spenti, Perla Vatiero ha cercato un confronto con Beatrice Luzzi. L’ex fidanzata di Mirko Brunetti non ha accettato l’etichetta che l’attrice le ha affibbiato in puntata.

GF: Perla cerca un confronto con Beatrice

Dopo l’ultima puntata del GF, Perla Vatiero si è confrontata con Beatrice Luzzi. La ragazza non ha apprezzato il ragionamento che la coinquilina ha fatto in diretta sul suo rapporto con Mirko Brunetti. L’attrice ha dichiarato: “Ieri li ho visti cedere mentre ballavano. Lei tornerebbe con lui, lo ritiene un pezzo grosso. Se lo sposerebbe. Uno così non lo trova più. Lui può trovare di più. A me piace molto e può puntare molto in alto. Lei no“.

GF: il discorso di Perla a Beatrice

Perla, approfittando di una pausa sigaretta con Beatrice, ha dichiarato:

“Partendo dal presupposto che non conosci la motivazione per cui io e lui ci siamo lasciati, un conto è dare un’opinione o un conto è criticare una persona che non conosci […] Sentirmi dire che lui per me è un buon partito non mi è piaciuto… Mi hai dato un giudizio affrettato. Un conto è dare un’opinione leggera e una è dare un’opinione definita. Io sono una donna ambiziosa. Ci sono rimasta male, è stato sgradevole. Io so bene Mirko che persona è, lui mi ha fatta crescere e maturare”.

GF: Beatrice si scusa con Perla

Beatrice non ha potuto fare altro che scusarsi con Perla:

“Scusami, io non volevo dire buon partito a livello economico. Intendevo dire che trovare un uomo così è difficile, non troverai di meglio rispetto a lui. Siamo fatte diverse, sono pessima. Io al tuo posto me lo prenderei. Un maschio così non si trova, io penso che lui voglia ancora esplorare. Tu sei rimasta fedele a questo amore, lui no. Tu esplorerai e non troverai meglio di lui”.