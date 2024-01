Tra i fan del GF è scoppiata una nuova polemica. Al centro della scena c’è Perla Vatiero, continuamente sbeffeggiata da alcuni concorrenti con battute sul cibo. I seguaci dell’ex volto di Temptation Island sono infuriati.

GF, Perla e le continue battute sul cibo: fan indignati

Da quando è entrata al GF, Perla Vatiero viene spesso presa in giro per essere una buona forchetta. Alcuni concorrenti le lanciano battute continue sul cibo, tanto che il nome dell’ex volto di Temptation Island è finito in tendenza su X (ex Twitter). Tra le frasi che hanno maggiormente indignato i fan ce n’è una pronunciata da Federico Massaro.

Cosa ha detto Federico Massaro a Perla?

C’è da dire che Federico ha commesso uno scivolone su assist della stessa Perla. Quest’ultima, presa da un improvviso attacco di fame, ha ammesso di volersi mangiare le mani. Massaro ha replicato: “Pure le mani ti devi mangiare, non ti basta quello che già mangi?”. La ragazza, visibilmente infastidita, ha replicato: “Ma perché non posso mangiare?! Già che non ho cenato stasera…”.Ovviamente, il modello è solo uno dei concorrenti che si diverte a prendere in giro la Vatiero. Ci sono anche Marco Maddaloni, Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella e perfino qualche donna, come Letizia Petris.

GF: i fan indignati per le battute su Perla e il cibo

Davanti alla battuta di Federico, Perla ha assunto un’espressione stranita. Non a caso, poco dopo si è sfogata con Giuseppe Garibaldi: “Io ci rido, ma ci sono molte ragazze che ci seguono e che non sono forti come me“. I telespettatori hanno subito notato il fastidio della Vatiero e hanno dato vita ad una polemica infuocata. Su X si legge: “Non sono una fan di Perla, ma tutte le battute che le stanno facendo sul cibo sono veramente orribili e il messaggio che passa andrebbe bloccato subito. Perla è bella così com’è e la sua sicurezza è un esempio per tante ragazze che la prendono come modello”.