Al termine dell’ultima puntata del GF, Perla Vatiero ha avuto un crollo. L’ex volto di Temptation Island ha minacciato di abbandonare la Casa. Cosa le ha fatto perdere così tanto la pazienza?

GF: Perla minaccia di abbandonare la Casa

Durante l’ultima puntata del GF, Perla Vatiero ha avuto un duro confronto con Beatrice Luzzi. La ragazza, per essere alla sua seconda partecipazione televisiva, se l’è cavata alla grande, riuscendo a tenere testa all’attrice. Eppure, al termine della diretta ha minacciato di abbandonare la Casa.

Perché Perla ha minacciato di abbandonare la Casa?

“Se gli fa comodo prendo la porta e me ne vado via. L’importante è che quando esco da qui sto con voi“, ha esclamato Perla durante uno sfogo. Ad innervosirla è stato proprio il confronto con Beatrice. Anche se il face to face è andato bene, la Vatiero ha comunque accusato il colpo.

GF: Perla abbandonerà veramente la casa?

Perla, è bene sottolinearlo, ha solo minacciato di abbandonare la Casa. Non ha dato seguito alle sue parole e, quasi sicuramente, non lo farà neanche in seguito. La Vatiero ha più volte sottolineato che il GF per lei è un “percorso” utile a conoscersi, ma per questo ci sono gli psicoterapeuti. E’ soltanto una concorrente come gli altri, che ha accettato di partecipare con la speranza di diventare una Vip.