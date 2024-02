Nelle ultime ore, sui social è scoppiata una polemica degna di nota tra i fan del GF. E’ spuntato un video in cui Rosy Chin e Anita Olivieri sono sotto le coperte con carta e penna. Si sono accordate sulle nomination?

GF: Rosy Chin e Anita con carta e penna sotto le coperte

Al GF, ormai lo sanno anche i bambini, sono vietati carta e penna. I concorrenti li hanno a disposizione soltanto durante la spesa o le attività organizzate dagli autori. Nelle ultime ore, però, due gieffine sono state pizzicate a confabulare sotto le coperte munite di carta e penna. Stiamo parlando di Rosy Chin e Anita Olivieri.

Nel video diventato virale sui social si vedono Rosy e Anita sotto le coperte. Le due cercano di parlare senza far comprendere le loro parole, poi ad un certo punto sembrano comunicare utilizzando carta e penna. Possibile che si siano accordate sulle nomination?

GF: le critiche dei fan a Rosy e Anita

“Rosy vuole uscire e guardavano dal calendario quando avrebbe ipotizzato la cosa come l’altra volta ma siete ripetitivi, noiosi, incompetenti e tagliatori di video a vostro piacimento“, ha ipotizzato un fan del GF. Altri sostengono che il filmato sia stato tagliato in modo da far apparire Anita e la Chin colpevoli di aver violato il regolamento. Al momento, la situazione non è chiara.