Lite inaspettata al GF tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Il bidello calabrese ha fatto una scenata di gelosia all’attrice per colpa di Massimiliano Varrese.

GF, lite tra Garibaldi e Beatrice: lui è geloso di Varrese

Una lite che ha dell’assurdo, quella tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Il bidello calabrese si è infuriato con la compagna a causa di un’improvvisa gelosia nei riguardi di Massimiliano Varrese. Considerato che l’attore è il nemico giurato della concorrente, la domanda sorge spontanea: Garibaldi fa sul serio? Pare proprio di sì.

Perché Garibaldi è infuriato con Beatrice?

Tutto è nato a causa di un gioco. Beatrice, come punizione per Massimiliano, gli ha imposto di rispondere ad una domanda: con chi dormiresti, solo dormire, nella casa del GF? Varrese ha risposto facendo il suo nome e lei ha replicato: “Lo sapevo“. Questo è bastato per far infuriare Garibaldi.

Cose che non avrei MAI pensato di vedere: Garibaldi geloso del Guru Ve lo giuro, questa cosa è così divertente 😭#GrandeFratello

pic.twitter.com/7qQgII3299 — Giulia🧶 (@commentocose__) October 18, 2023

La lite tra Garibaldi e Beatrice

“Sei stata tu ad andare a fare la domanda a lui? Non potevi farla a qualcun altro? Ci sono altre venti persone“, ha tuonato Garibaldi litigando con Beatrice in magazzino. La Luzzi ha replicato:

“Lui mi risponde così e la colpa è mia? Lui lo giustifichi e a me no? Ma perché mi stai facendo questa sceneggiata? Dopo che gli ho fatto questa domanda ho scoperto la risposta e gli ho detto che è stato onesto”.

Giuseppe ha concluso: “Tu l’hai baciato, gli hai fatto la domanda del letto… e che ca**o“. La lite si è poi spostata in giardino, ma la regia ha pensato bene di censurare la scena per mostrare il tutto durante la prossima diretta del GF.