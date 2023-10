GF, scoppia la lite tra Beatrice e Fiordaliso per Garibaldi: la Luzzi, come sempre, ha il sostegno dei fan.

Mattinata agitata nella Casa del GF. E’ scoppiata la lite tra Beatrice Luzzi e Fiordaliso a causa di Giuseppe Garibaldi. L’attrice ha accusato la cantante di aver parlato alle sue spalle di una problematica che riguarda il bidello.

Nella Casa del GF 2023 le dinamiche sono esplose all’improvviso e il merito è di Beatrice Luzzi. Nelle ultime ore, l’attrice ha avuto una profonda lite con Fiordaliso e finalmente sono iniziate a cadere un po’ di maschere. Tutto è nato quando l’interprete e Giuseppe Garibaldi si sono resi conto che la cantante era in salone con gli altri concorrenti a parlare di loro. Quando le hanno chiesto spiegazioni è scoppiata la discussione.

Fiordaliso messa spalle al muro da Beatrice e Garibaldi

“Mi sembra abbastanza lecito che io mi senta coinvolta da questa cosa. Tu stai parlando di Giuseppe, ieri mi hai detto determinate cose, stamattina ti ho chiesto solo di parlare noi tre e approfondire un po’“, ha esclamato Beatrice. Fiordaliso si è giustificata sostenendo di stare parlando di Garibaldi soltanto perché sono al GF e di qualcosa devono pur discutere. La Luzzi, che non le ha recriminato questo, ha ribadito di voler solo parlare con lei per confrontarsi.

Fiordaliso si offende e minaccia di tacere fino alla fine del GF

“Io ti avrei detto solo che è un po’ pensieroso, perché te lo devo dire ancora? Io non ho volta tutte le volte di fare una seduta psicologica“, ha esclamato Fiordaliso. Beatrice, davanti ad un Garibaldi muto come un pesce, ha risposto: “Ma se tu sei qui che ne parli, è normale che io ti vedo in cucina e ti dico approfondiamone“. A questo punto, la cantante ha perso la pazienza e ha minacciato di non parlare più fino alla fine del GF: “Basta, io non parlo più, non esprimerò più nessun pensiero“.