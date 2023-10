GF, Fiordaliso verso la squalifica per la parola razzista? Probabilmente no: ecco perché.

L’avventura di Fiordaliso al GF potrebbe finire prima del tempo. La cantante ha pronunciato una parola che, negli anni passati, ha visto la squalifica di diversi concorrenti.

GF: Fiordaliso verso la squalifica

Un altro scivolone al GF 2023 da parte di Fiordaliso. La concorrente, che già qualche settimana fa aveva commesso una gaffe con Arnold ed era stata graziata, è caduta ancora una volta nello stesso errore. Ha pronunciato una parola che, negli anni passati, è costata la squalifica ad altri concorrenti.

Cosa ha detto Fiordaliso?

Chiacchierando con Rosy Chin, Fiordaliso ha esclamato:

“Lavoro come un ne*ro tutto il giorno”.

Sia la cantante che la chef cinese non si sono rese conto della gaffe e hanno continuato a ridere come se niente fosse. L’artista verrà squalificata dal GF? Se dovessimo basarci sugli anni passati sì, ma quest’anno il razzismo non sembra un problema. O meglio, Alfonso Signorini ha sottolineato più volte che si valuta l’intenzione e non il termine in sé.

GF: Fiordaliso in bilico

E’ bene sottolineare che Fiordaliso ha pronunciato la parola vietata inconsapevolmente e, soprattutto, senza intenzioni offensive. Forse è proprio per questo che potrebbe essere graziata ancora una volta. In passato, però, diversi concorrenti sono stati squalificati per lo stesso motivo, uno su tutti: Fausto Leali. In attesa di scoprire la decisione del GF, sui social piovono commenti che suonano così: “Che schifezza, qui si che ci vuole veramente la squalifica. E vogliamo parlare di Rosy che se la ride, dopo aver fatto un discorsone sull’integrazione a Giuseppe perché non gli piace il sushi?”, oppure “Per questo scivolone serve proprio la squalifica”, o ancora “Fiordaliso deve essere immediatamente squalificata per questa frase vomitevole e carica di razzismo. Spesso si chiedono squalifiche a caso per cacciare personaggi che stanno antipatici, ma questa è la volta in cui la squalifica è dovuta”.